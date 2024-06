Oltre ai colpi per il presente, l'Inter in questi giorni sta pianificando anche le mosse per il futuro. Diversi i nomi sul taccuino nerazzurro secondo Tuttosport: "In queste settimane Ausilio e Baccin hanno avuto diversi discorsi con club di Serie A e B per valutare investimenti su giocatori che potrebbero fare al caso dell’Inter dall'estate 2025 in poi. E' il caso del centrocampista Tessmann del Venezia, così come di Bernabé del Parma: giocatori da acquistare oggi (se si creeranno le giuste condizioni), lasciare in prestito e poi valutare fra dodici mesi se portarli ad Appiano, prestarli nuovamente o usarli sul mercato.

In questo senso, ieri l’Inter ha avuto un nuovo summit in sede con Accardi, ds della Sampdoria, club dove milita Giovanni Leoni, 17enne difensore centrale messosi in luce con Pirlo da marzo in poi. Il club doriano lo ha riscattato per 1,5 milioni dal Padova e ora sta vagliando tutte le proposte per lui. Leoni piace a tante società, in Serie A hanno chiesto informazioni Fiorentina, Torino, Juventus e Napoli (pronto a investire 5 milioni e lasciarlo in prestito alla Samp per due stagioni). Ieri è stato il turno dell’Inter. La Samp non vorrebbe cederlo subito, ma al tempo stesso i blucerchiati hanno bisogno di fare cassa. La valutazione di Leoni è di circa 6-7 milioni, cifra alta per l’Inter che, in caso di acquisto, lascerebbe il difensore a Genova per almeno un’altra annata. Le parti si rivedranno, anche perché la Samp ha chiesto informazioni su diversi giovani nerazzurri, su tutti il centravanti Francesco Pio Esposito, classe 2005, reduce dal prestito alla Spezia e sondato anche da Torino e Cagliari".