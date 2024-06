"Ieri il responsabile dell’area tecnica blucerchiata è stato nella sede dell’Inter. Si è parlato di Leoni, valutato 5 milioni. Ma pure di giovani nerazzurri appetibili in prestito per la Samp. Per Seba Esposito c’è l’Empoli e l’Inter vorrebbe darlo in A. Ma al Doria interessa anche il fratello Pio, 18 anni. Sul centravanti, ex Spezia, ci sono club di A come il Toro ma nel suo caso un anno con più continuità in B potrebbe essere preferibile. Ma anche il difensore centrale Fontanarosa e l’esterno Zanotti, reduci dai prestiti con Cosenza e San Gallo, possono fare al caso del Doria. E poi c’è un po’ di speranza di riavere Stankovic, con Perisan (Empoli) possibile ma non unica alternativa"