Manchester Evening News – Sanchez all’Inter, affare molto avanzato. Si tratta per…

Alexis Sanchez è sempre più vicino a realizzare il suo obiettivo: restare all’Inter e non solo per completare l’imminente Europa League. Secondo quanto riferisce oggi il Manchester Evening News, autorevole quotidiano della città inglese, “le trattative tra l’Inter e il Manchester United sono in una fase molto avanzata. I nerazzurri sono molto fiduciosi di riuscire a chiudere l’acquisto del giocatore a titolo definitivo“.

Da giorni, infatti, si tratta per l’acquisto a titolo definitivo di Sanchez, non più per il prolungamento del prestito. E se il giocatore si è mostrato disposto a spalmare il suo maxi ingaggio, l’ostacolo era la richiesta iniziale dello United, fissata a 20 milioni di euro. Cifra che l’Inter non era disposta a pagare.

Ma, secondo quanto emerge dall’Inghilterra, i due club sarebbero vicini a chiudere l’accordo per la permanenza di Sanchez a Milano.