È Sanchez l’ultimo capolavoro di Inzaghi: un dato non può essere ignorato. E sul mercato…

Il Nino adesso rappresenta un punto di riferimento importante per l'attacco dell'Inter. E cambiano gli scenari sul mercato

Non sarà più l'Alexis Sanchezdel Barcellona o dell'Arsenal, ma nelle ultime gara il cileno sta dimostrando di essere un punto di riferimento importante per l'attacco dell'Inter. Il merito va anche a Simone Inzaghi che la Gazzetta dello Sport definisce uno specialista nel rigenerare giocatori in crisi. E Alexis in crisi lo era, soprattutto per quegli infortuni che lo tormentano ormai da tempo.