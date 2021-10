Inter-Sanchez, c’è una via di uscita? Spunta clausola di rescissione: i dettagli

Un'importante indiscrezione riportata da Calciomercato.com sul contratto che lega l'attaccante cileno ai nerazzurri

Una novità importante su Alexis Sanchez e il suo contratto con l'Inter. Dopo lo sfogo social post Sassuolo (non il primo), l'attaccante nella notte ha giocato con il suo Cile nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. L’attaccante non ha brillato nella sconfitta per 2-0 contro il Perù, ma è tornato a disputare 90’ dopo i pochi spezzoni giocati in nerazzurro con Simone Inzaghi. La società interista è rimasta irritata per lo sfogo e sta ragionando da giorni ormai sul suo futuro. E, proprio in merito a Sanchez e in particolare al suo contratto, spunta un interessante dettaglio svelato da Calciomercato.com.