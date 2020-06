Inter, coperta corta a centrocampo? GdS: “La soluzione di Conte per la Sampdoria”

“Come una specie di ritorno al futuro. Perché anche stavolta, come all’inizio degli Anni 90, il “tredici” varrebbe un tesoro”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al recupero di campionato che mette l’Inter di fronte alla Samp. Conte ha l’ambizione di vincerle tutte e 13 e, così fosse, il sogno scudetto potrebbe diventare anche realtà, a meno che Lazio e Juve, tranne nello scontro diretto, non perdano altri punti per strada. E proprio su Lazio e Juve, Conte vuole mettere pressione: una vittoria con la Samp potrebbe rimescolare le carte nella lotta scudetto.

ERIKSEN E CENTROCAMPO – L’Inter spera di ripetere la partenza sprint di inizio campionato: se da un lato Conte può gioire per lo stato di forma di Eriksen, dall’altro il tecnico deve fare i conti con l’infermeria. L’infortunio di Brozovic, però, crea più di un allarme, vista anche la contemporanea assenza di Sensi e Vecino. Contro la Samp, per la Rosea, toccherà a Gagliardini fare coppia con Barella, con l’ex Cagliari che “avrà maggiori compiti di costruzione”.