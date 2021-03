Inter, occhio alla mossa Sanchez: “Mette in difficoltà Conte e lancia una sfida”

Il cileno si candida per una maglia da titolare per la gara contro il Torino: il momento di forma è infatti sotto gli occhi di tutti

Una delle certezze dell'Inter targata Conte è sicuramente la coppia d'attacco formidabile formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ma Alexis Sanchez non molla e lancia una sfida ai due centravanti, candidandosi per una maglia da titolare in vista della gara contro il Torino. Spiega infatti Tuttosport: "Qualche volta il tecnico salentino ha apportato alcune modifiche e adesso potrebbe anche decidere di cavalcare l’onda di Sanchez, apparso nelle ultime uscite piuttosto brillante: 3 gol nelle due gare prima dell’Atalanta, doppietta contro il Parma e pure a San Siro contro la Dea è sembrato piuttosto frizzante, anche se in campo si è visto solo per l’ultimo quarto d’ora. In generale è lecito pensare che Antonio Conte decida di continuare sulla strada tracciata, dando continuità alla Lu-La anche domenica all’Olimpico Grande Torino.

L’imprescindibilità di Lukaku è evidente, anche se con l’Atalanta Big Rom è parso meno lucido e spietato del solito sotto porta e questo potrebbe anche essere il segnale della necessità di riposare un po’, magari entrando a gara in corso. Ipotesi - tutte da vedere, anche perché Lukaku è in diffida e potrebbe anche eventualmente saltare il match successivo con il Sassuolo - che si uniscono alla capacità di Sanchez di creare pericolosità tra le linee, un aspetto del gioco che il Torino ha già dimostrato in passato di soffrire: come quando il cileno all’andata ha agito da trequartista alle spalle proprio dei titolarissimi. Non ci sono cambi di sistema di gioco in vista, ovviamente, ma Sanchez si candida e in qualche modo cerca di mettere Conte in difficoltà nelle scelte lanciando la sfida anche sfruttando la sua versatilità. Nell’assalto allo scudetto servirà anche l’apporto del Niño Maravilla", si legge.