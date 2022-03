Sanchez, la luce si è spenta di nuovo e ben prima di Liverpool: “Smentite certezze di gennaio”

La luce si è spenta di nuovo. Dopo un periodo di alto rendimento, Alexis Sanchez è tornato un fattore, questa volta in negativo

PIETRA TOMBALE - "Il Niño è tornato Maravilla soprattutto nelle serate di coppa. Ma la luce è tornata a spegnersi all'improvviso, ben prima di Anfield stando a quanto dicono i numeri dell'ultimo mese: in tutto, 278' in campo conditi solo da un assist, quello servito a Lautaro per l'illusorio 1-0 sui Reds (...). Fino al doppio scivolone con cui ha di fatto messo una pietra tombale sui sogni europei dell'Inter, smentendo anche le certezze sbandierate a fine gennaio. E adesso il futuro torna inevitabilmente in discussione".