Sanchez, due panchine fanno rumore: “Chi lo vuole e la possibile via d’uscita”

Zero minuti in campo contro il Verona. Che fine ha fatto Alexis Sanchez? Ecco le novità sul suo futuro dalla Gazzetta

Alessandro Cosattini

Zero minuti in campo contro il Verona. Che fine ha fatto Alexis Sanchez? Simone Inzaghi dal 1’ ha scelto il TucuCorrea accanto a Dzeko per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez e non ha inserito il cileno nemmeno a gara in corso. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, si è soffermata così sul futuro di Sanchez in vista dell’estate. Salvo sorprese, le strade del giocatore e dell’Inter si separeranno.

“Le due panchine contro Juventus e Verona fanno rumore. Quella contro l'Hellas, in particolare, sa di bocciatura: Lautaro Martinez era assente per squalifica, Correa è stato sostituito dopo un'ora di gioco dopo aver subito un duro colpo. Tutto faceva pensare a un ingresso del cileno, ma Inzaghi ha preferito prima far scaldare Caicedo e poi optare per l'esperimento di Perisic attaccante così da dare minuti a Gosens senza rinunciare al croato. Prove di futuro, anche in vista di un possibile rinnovo del croato. Mentre Sanchez sembra ormai appartenere al passato, con un addio da Milano che ora pare sempre più probabile.

[…] Nelle ultime cinque partite di campionato, non è mai arrivata la maglia da titolare: tre panchine piene, due ingressi nel finale per un totale di 39 minuti (più recupero). Troppo poco per il giocatore più pagato della rosa, di cui l'Inter si libererà in estate: il cileno – in scadenza nel 2023 – è corteggiato dal River Plate e da qualche club spagnolo. E c'è sempre la possibile via della buonuscita, intorno ai 4 milioni di euro. L'avventura di Alexis a Milano sta per finire, ma arriverà un ultimo ruggito, magari da scudetto?”, si interroga la rosea.