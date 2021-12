Sanchez, da problema a nuova risorsa per Inzaghi? L’Inter attende conferme

Il cileno è stato tra i protagonisti della sfida di ieri contro il Cagliari, ora il tecnico dell'Inter si aspetta che possa continuare a essere decisivo

"Contro il Cagliari è arrivato un parziale riconoscimento per il club di viale della Liberazione, che conserva ancora un enorme credito verso l’ex Manchester United. Il Sanchez visto ieri sera ha mostrato lampi del calciatore che fu, e non solo per il gol e la traversa, ma per la capacità di restare in partita fin quando Inzaghi lo ha tenuto in campo. Con continui guizzi a creare superiorità: dribbling, imbucate per l’accorrente Dumfries e continue sollecitazioni ai difensori sardi", sottolinea Calciomercato.com.