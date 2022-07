Inter-Sanchez, rescissione più vicina. E con Vidal risparmio da oltre 20 milioni

Passi in avanti significativi nella trattativa tra i nerazzurri e l'attaccante cileno per la risoluzione del contratto

Dopo aver risolto la questione Vidal , che nella giornata di ieri ha ufficialmente rescisso il suo contratto, l'Inter è pronta a fare altrettanto con il connazionale Sanchez. Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante cileno, dopo aver fin qui rifiutato ogni scenario presentato dal club nerazzurro, avrebbe ora aperto all'addio ancitipato, tanto che a breve si potrebbe arrivare a un'intesa: "La situazione del Nino ha registrato significativi progressi che inducono a confidare in un finale felice a stretto giro. La dirigenza nerazzurra si avvicina così a compiere un altro step fissato a inizio mercato, vale a dire snellire la rosa. Il discorso vale soprattutto in ottica costi futuri, perché il risparmio sul monte ingaggi grazie all'addio anticipato dei due cileni sarebbe di 22 milioni".

"Il discorso con il centrocampista è stato chiaro e semplice sin dall'inizio in virtù di quella clausola risolutiva presente nel contratto, con tanto di valore fissato a 4 milioni. L'Inter, in questo caso, ha concordato con il giocatore una via d'uscita "a tinte soft", consentendogli di trovare un'altra destinazione di suo gradimento prima d'interrompere il vincolo unilateralmente. In cambio, il valore della buonuscita è sceso a 3,5 milioni netti, vale a dire 5 lordi (grazie ai benefici del Decreto Crescita). In questo modo, considerato anche l'aumento dell'ingaggio previsto nell'ultimo anno di contratto di Vidal (da 6,5 a 9,5 milioni netti), il prossimo bilancio sarà "alleggerito" di 12,5 milioni lordi.