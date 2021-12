Sanchez via? Inter risparmia 13,5mln: “Ipotesi risoluzione, entourage si muove”

Resta ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Quella della risoluzione con l'Inter resta un'ipotesi molto concreta

Resta ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez. Nonostante le ultime prestazioni positive, infatti, quella della risoluzione con l'Inter resta un'ipotesi molto concreta. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione non si strapperebbe i capelli di fronte alla prospettiva di liberarsi del lauto ingaggio del calciatore. Riporta la rosea:

"Sanchez ha un contratto da 7 milioni netti a stagione (poco più di 9 lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita) fino a giugno 2023. Ai nerazzurri non dispiacerebbe risparmiare i 13,5 milioni ancora da corrispondere fino al termine del contratto, e sarebbero anche disposti a trovare la formula migliore per il cileno, ma finora non sono giunte proposte concrete. Solo ammiccamenti tra qualche club estero e l’entourage dell’attaccante in ottica di una possibile risoluzione anticipata con l’Inter. Le prestazioni di Sanchez non hanno cambiato le valutazioni e le conclusioni maturate in casa nerazzurra negli ultimi due mesi circa l’opportunità di dirsi addio il prima possibile".