Inter, il retroscena: “Brozovic imbufalito per il cambio. Inzaghi potrebbe…”

Tuttosport, analizzando quanto accaduto ieri al Bernabeu tra Real Madrid e Inter, racconta di un Marcelo Brozovic imbufalito

"Perché Nicolò Barella, a primo posto ormai compromesso, non doveva reagire in quel modo sull’entrataccia di Militao (e ora, dopo l’espulsione, rischia due giornate di squalifica: fosse così, addio ottavi). E perché Marcelo Brozovic, peraltro migliore per distacco tra i nerazzurri, doveva capire - anziché imbufalirsi - che la sua sostituzione era per preservarne le energie in vista delle tre gare che precederanno la sosta natalizia. Facile in tal senso pensare che Simone Inzaghi, a mente fredda, qualche parolina la dica al croato sull’episodio".