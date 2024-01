Sanchez via a gennaio? Per TS “ipotesi sempre viva”. E al suo posto…

L'aggiornamento dal quotidiano su quelli che potrebbero essere i prossimi sviluppi in casa nerazzurra in questo mercato invernale

Alexis Sanchez lascerà l'Inter al termine della stagione. Non sembrano esserci margini per la permanenza del cileno, che - anzi - per qualcuno potrebbe addirittura salutare prima. TuttoSport di questa mattina, infatti, non chiude alla possibilità che le strade si dividano addirittura in quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato.

Ma chi potrebbe prendere il suo posto in così poco tempo? Taremi è il nome per giugno, nel breve periodo il nome è un altro. Si legge sul quotidiano: "Resta sempre viva l’ipotesi che il cileno possa salutare entro la fine di questa sessione di mercato. In tal caso la pista più semplice porta a far rientrare alla casa madre Valentin Carboni con sei mesi in anticipo rispetto a quanto previsto dopo aver raggiunto l’accordo per il prestito con il Monza".