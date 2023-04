Saracinesca Onana: è il miglior portiere della Champions League. Inter, che acquisto!

Il portiere camerunense ha ormai spazzato via ogni dubbio sulle sue capacità: se sulla sua reattività e sulla sua esplosività nessuno aveva da ridire, qualche interrogativo veniva posto sulla sua capacità di concentrazione, oltre al fatto che arrivava da un lungo periodo di inattività. Senza dimenticare la presenza "ingombrante" di Handanovic. Ma Onana non è di certo uno che si fa intimorire facilmente, e in questi mesi all'Inter ha dato sfoggio della sua grandissima personalità, prendendosi definitivamente la maglia da titolare e dimostrando spiccate doti di leadership.

Nessuno come lui in Champions League

In Champions League, nello specifico, Onana sembra trovarsi nel suo habitat naturale. A sottolineare ulteriormente il suo rendimento europeo ci ha pensato l'agenzia di statistiche Opta, che lo indica come il migliore del torneo sotto diverse voci: "André Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha parato l'84.8% delle conclusioni, la percentuale più alta in questa edizione (min. 5 presenze). Saracinesca".