Sassuolo-Inter, la probabile nerazzurra: “Inzaghi ne può cambiare 6 rispetto al Barça”

Dopo la vittoria contro il Barcellona, l'Inter riparte da Reggio Emilia. Una sfida fondamentale quella contro il Sassuolo per il campionato dell'Inter ma, ciononostante, Simone Inzaghi non rinuncia al turnover. "Quanto all’undici che scenderà in campo al Mapei Stadium, possibili fino a sei cambi rispetto alla formazione che ha regolato i blaugrana martedì sera ", spiega La Gazzetta dello Sport.

In porta toccherà nuovamente ad Handanovic, nonostante l'ottima prova e il clean sheet di Onana contro il Barcellona. In difesa, secondo la Rosea potrebbe toccare nuovamente ad Acerbi, con De Vrij in panchina. Dumfries torna titolare dopo il turno di riposo in Champions mentre a sinistra potrebbe rivedersi dall'inizio Gosens. In mezzo al campo, Asllani è favorito per il ruolo di regista, con Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan come mezzala, mentre Barella è confermato. In avanti, gli infortuni di Lukaku e Correa obbligano Inzaghi a puntare su Lautaro e Dzeko.