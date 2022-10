SM – Lukaku, cerchiata la data del rientro. “Dopo l’infortunio di fine agosto…”

L'Inter e Simone Inzaghi attendono novità sul fronte Lukaku. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il belga ieri ha svolto lavoro personalizzato e l'obiettivo di "aggregarsi alla squadra a inizio settimana per non mancare l'appuntamento in Champions al Camp Nou. Dopo l'infortunio di fine agosto, l'attaccante belga è stato progressivamente costretto a spostare sempre più in là il suo rientro, un'assenza quanto mai pesante che si è fatta sentire in special modo in campionato", spiega il TG sportivo.