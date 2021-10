Sassuolo-Inter, probabili formazioni: scelte fatte, un solo dubbio per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro ha le idee chiare: in campo l'undici tipo, in mezzo al campo torna Calhanoglu con Perisic a sinistra

Settima giornta di campionato: l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal doppio pareggio contro Atalanta e Shakhtar Donetsk, affronta a Reggio Emilia il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione da schierare: nessuna novità in difesa, a centrocampo pressochè certo il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, a sinistra spazio a Perisic con Dimarco inizialmente in panchina. In avanti, nonostante i progressi degli utlimi giorni di Correa, ancora una volta giocheranno Dzeko e Lautaro Martinez. Unico dubbio sulla fascia destra, con Dumfries leggermente in vantaggio su Darmian.