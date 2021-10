Inter, l’anno scorso a Sassuolo la gara della svolta: Inzaghi attende risposte

I nerazzurri affrontano questa sera a Reggio Emilia la formazione di Dionisi: un anno fa iniziò la cavalcata scudetto

Sassuolo-Inter: una sfida che, ai tifosi nerazzurri, riporta alla mente piacevoli ricordi. Proprio a Reggio Emilia, un anno fa, nacque definitivamente la squadra che poi riuscì a conquistare lo scudetto con Antonio Conte in panchina. Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport, spera di poter assistere allo stesso risultato: "L'Inter sarà di scena a Reggio Emilia. E l'anno scorso, proprio in casa del Sassuolo, ci fu la svolta che permise alla banda Conte di prendere il volo e di conquistare lo scudetto. In avvio di stagione, infatti, i nerazzurri eccessivamente votati all'attacco, finivano per prendere ripetute imbarcate, incassando troppe reti. Ebbene, proprio in Emilia, si presentò una squadra più coperta, più bassa, evidentemente più attenta, ma senza perdere la sua pericolosità. Ne uscì un 3-0 senza storia. Beh, ovvio che l'Inter di oggi non si trovi nella stessa situazione: ha 3 punti in più in campionato e là dietro, in ogni caso, si può soffrire in determinate situazioni, ma non è che si balli come allora. Sarà curioso, però, verificare se Inzaghi voglia correggere qualcosa, sull'onda di quanto visto proprio con lo Shakthar".