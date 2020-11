Scaloni: “Lautaro? Credo sarà della partita. Se non dovesse farcela, abbiamo queste alternative”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paraguay, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato della situazione acciaccati, tra i quali figura anche Lautaro Martinez, non al meglio dopo il problema accusato prima della gara contro l’Atalanta: “Abbiamo avuto abbastanza problemi per avere tutti i giocatori. Oggi aspetteremo di vedere come stanno alcuni giocatori che si sono allenati in modo differenziato. E ‘stata una convocazione molto atipica, una delle più difficili che abbiamo avuto.

Vedremo come rispondono i ragazzi oggi. Sono dell’idea che chi va in campo deve garantire certe cose. Abbiamo ancora 24 ore, la decisione dipende dalle necessità. Lautaro? In linea di principio sta bene. Vedremo oggi come risponderà, ma crediamo che ci sarà: questo ci rassicura. Al di là dell’infortunio, crediamo che domani ci sarà. Altrimenti abbiamo alternative come Alario, Correa oppure Di Maria e Messi in attacco”.