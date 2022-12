Inter, Scalvini: l’Atalanta fissa il prezzo. Questa contropartita può sbloccare l’affare

Non è più un mistero, il nome in cima alla lista dell'Inter è quello di Giorgio Scalvini . Un jolly che può ricoprire più ruoli: centrale di difesa, braccetto e ultimamente anche a centrocampo. Come riporta Calciomercato.com, l'operazione non è semplice perché l'Atalanta chiede 40 milioni di euro. "Ma già due anni fa, il presidente dell’Atalanta e i dirigenti dell’Inter, si erano seduti informalmente a parlare di Scalvini. Una prelazione morale, questa la richiesta che i nerazzurri di Milano provarono a strappare ai bergamaschi, ma ogni discorso era prematuro. Adesso, invece, i tempi sono giusti e l’Inter si ritrova anche a dover gestire la delicata questione Skriniar".

"Bisogna però sempre partire da quella richiesta dell’Atalanta: 40 milioni di euro. Cifra che per adesso appare quasi irraggiungibile per l’Inter, ma il fatto stesso che da viale della Liberazione non alzino bandiera bianca e provino ad imbastire l’operazione, lascia intendere che ci siano i margini per andare avanti, molto probabilmente anche inserendo una contropartita tecnica all’interno dell’operazione. Giovanni Fabbian? L’Inter non vorrebbe privarsi di lui, almeno per adesso questa è l’idea, ma se da Bergamo dovessero insistere solo ed esclusivamente su quel nome, allora probabilmente bisognerà iniziare a considerare anche questa ipotesi. Per l’Inter la valutazione di Fabbian è vicina ai 20 milioni di euro, stesso anno di nascita di Scalvini (2003) e 5 gol all’attivo in questa prima parte di stagione in Serie B. C’è spazio per costruire una gran bella operazione per entrambi i club".