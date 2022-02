Scamacca, presto incontro Inter-Sassuolo: contatti continui. Gianluca, il sì è già totale

a strada è tracciata, un futuro che acquista tinte nerazzurre sempre più forti. Gianluca Scamacca e l'Inter si sono promessi in matrimonio

Secondo quanto scrive il giornalista, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti continui tra Inter e Sassuolo: contatti che potrebbero presto trasformarsi in un incontro vero e proprio (probabilmente blindato), per provare a definire nei dettagli l'operazione. Un'operazione che, riferisce Pedullà, vedrà arrivare a Milano anche Davide Frattesi. Il Sassuolo chiede 40 milioni per l'uno e 20 per l'altro, con la disponibilità a inserire contropartite tecniche (difficilmente sarà Pinamonti).