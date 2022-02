Inter, all-in su Scamacca e Frattesi: formule diverse, il piano tra costi e contropartite

I due gioielli del Sassuolo rimangono tra i principali obiettivi di mercato dei nerazzurri per la prossima stagione

Fabio Alampi

Inter-Sassuolo tra campo e mercato: la sfida di domani a San Siro rappresenta un appuntamento da non fallire per gli uomini di Inzaghi, ma sarà anche un'occasione per la dirigenza nerazzurra di vedere all'opera Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, due dei principali obiettivi della prossima estate. L'interesse è noto da tempo, come ribadito da Tuttosport: "I due giocatori sono stati individuati da tempo dall'ad Marotta e dal ds Ausilio come rinforzi ideali per allungare l'organico di Inzaghi. Insomma, usando un gergo pokeristico, l'Inter farà "all-in" sul Sassuolo con l'obiettivo di prendere i tre punti e due delle sue stelle".

La strategia per Scamacca

"Scamacca è senza dubbio il primo nome della lista per l'attacco. Il centravanti romano era ed è sul taccuino di molti top club in Italia (non più la Juve che ha virato su Vlahovic) e all'estero (in primis il Borussia Dortmund a cui il Sassuolo avrebbe forse già ceduto a gennaio, salvo ricevere il no da parte del giocatore). L'Inter, grazie al feeling di Marotta con l'ad neroverde Carnevali e un pressing partito da mesi, si sente in pole. [...] Ovviamente Scamacca non costa poco: il Sassuolo vuole 40 milioni e il rendimento dei prossimi mesi potrebbe alzare ulteriormente il valore, motivo per cui Marotta si è già mosso più volte per bloccarlo. L'Inter punta a un'operazione stile Locatelli-Juventus, dunque in prestito oneroso con obbligo di riscatto nel corso della stagione successiva. L'affare non è semplice, ma i rapporti fra le dirigenze sono ottimi, idem con l'agente (è Lucci che all'Inter ha portato sia Dzeko che Correa) e pure Scamacca ha espresso gradimento per la soluzione nerazzurra".

Formule diverse

"Chiaramente se su Scamacca, in virtù del valore più alto, si cercherà di chiudere con la formula del prestito, altrettanto non potrà essere fatto per Frattesi. A quel punto servirà un acquisto a titolo definitivo. Gli emiliani chiedono 20-25 milioni per il centrocampista e l'Inter potrebbe "ammortizzare" la spesa con l'inserimento di varie contropartite. Il Sassuolo da tempo corteggia il giovane difensore Pirola (Monza), ma attenzione anche a Pinamonti: l'Inter dopo la bella stagione a Empoli sta valutando il ritorno alla base, ma se il Sassuolo lo chiedesse per sbloccare la doppia operazione Scamacca-Frattesi, allora la punta di Cles potrebbe essere sacrificata, tenendo però presente che la sua valutazione non sarebbe a quel punto inferiore ai 20-25 milioni".