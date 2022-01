Scamacca ha scelto: vuole solo l’Inter. No al Borussia Dortmund, strada spianata

L'attaccante del Sassuolo, grande obiettivo per l'estate della dirigenza nerazzurra, vuole restare in Italia

"Carnevali sa bene come i nerazzurri siano interessati al giocatore in prospettiva. E sa pure che, ora che la Juventus ha preso Vlahovic, in Serie A la concorrenza di fatto non esiste. L'Inter si è limitata ad ascoltare. Adesso non può agire: lo sforzo sul mercato è stato fatto con Gosens, la sessione sarà completata con Caicedo, non c'è spazio per tentativi in extremis. E a un certo punto l'ipotesi si era pure fatta largo, trovando però riscontri negativi. L'ennesimo riscontro positivo, piuttosto, Marotta e Ausilio l'hanno avuto con la posizione del giocatore. Scamacca all'estero è già stato e non impazzisce dalla voglia di emigrare ancora. Per carità, non è un no assoluto, dipende evidentemente anche dal tipo di squadra. Ma certo questo vale un assist grande così per l'Inter, che di fatto si trova la strada quasi spianata. Scamacca sa dell'Inter e vuole l'Inter. Sa – così giura chi sta vicino al giocatore – che Inzaghi lo apprezza. E lui considera l'Inter l’approdo ideale per proseguire la sua crescita, sia in termini ambientali sia per questioni tattiche. Ecco perché l'Inter è serena, sul giocatore. Il matrimonio non può consumarsi oggi, la promessa non può essere neppure messa nero su bianco con un acquisto e un parcheggio al Sassuolo fino a giugno – ovvero la stessa formula proposta dal Dortmund –, ma ci sono tutti i presupposti per convolare a nozze in estate".