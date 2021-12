Scamacca, mossa Inter: 45 mln per il colpo. “Lo scambio e la promessa strappata”

Sarà derby d’Italia sul mercato per Gianluca Scamacca: anche l'Inter si muove dopo la Juve, ecco le condizioni per il colpo

Alessandro Cosattini

Sarà derby d’Italia sul mercato per GianlucaScamacca. La Juventus recentemente si è mossa per l’attaccante del Sassuolo (valutandolo 35 milioni), subito dopo è arrivata anche la risposta dell’Inter: il duello è iniziato, ma ancora non è nel vivo. Dopo l'ormai imminente cessione di Jeremie Boga all'Atalanta, il club neroverde non ha alcuna intenzione di cedere il centravanti a gennaio: se ne riparlerà la prossima estate. Ma i due club stanno già lavorando ai fianchi di giocatore e società in vista di giugno, quando si preannuncia una vera e propria asta di mercato per Scamacca.

Secondo La Gazzetta dello Sport, “l’Inter sa come toccare le corde giuste per convincere il Sassuolo. Per due motivi: la tempistica dell’affare, giugno e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa la Juventus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45 milioni di euro”, si legge. Due fattori importanti, che la società nerazzurra è pronta a sfruttare a suo favore.

Il duo Marotta-Ausilio è in corsa per giugno e la rosea aggiunge altri importanti dettagli sulla trattativa con il Sassuolo: “L’Inter si è dunque iscritta alla corsa per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è disposta a superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti.

L’attaccante oggi all’Empoli, è profilo gradito all’a.d. neroverde Giovanni Carnevali. L’Inter ne dà una valutazione alta, intorno ai 20 milioni di euro: logico che, nel gioco dei numeri, lo scambio abbasserebbe anche qui la quota di cash che l’Inter sarebbe costretta a sborsare. C’è peraltro anche un altro giocatore che piace agli emiliani, il difensore Pirola: oggi è in prestito al Monza, il Sassuolo lo ha seguito già in passato e ora ne controlla la crescita a distanza”, si legge. A oggi la situazione tra Juve e Inter è questa, molto ora dipenderà dalla seconda parte di stagione di Scamacca e dall’eventuale inserimento di club stranieri nella trattativa.