Romano: “Scamacca-Juve? La verità sulla situazione. 30 milioni non bastano”

L'esperto di calciomercato internazionale ha fatto chiarezza sul futuro di Scamacca, seguito da Inter e Juve

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 del Sassuolo è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato: “Scamacca-Juve a gennaio? Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di venderlo a gennaio. A 30 milioni non lo vendono, ne servono 50, ma a quel punto la Juve prenderebbe Vlahovic. La vedo molto dura per Scamacca alla Juve, il Sassuolo vende molto bene e davanti c’è una qualificazione per i Mondiali, con un gol lì cambierebbero ancora le cose”.