Inter, non solo Tonali: l’ultima idea è un clamoroso scambio col Bayern ‘alla Pjanic-Arthur’

Conte vuole due rinforzi a centrocampo. Tuttosport è sicuro: il club nerazzurro non lavora solo su Sandro Tonali, con cui ha un accordo da tempo (manca quello con Cellino, presidente del Brescia, con la società di viale della Liberazione vorrebbe chiudere a 35 milioni complessivi). Il club nerazzurro sta valutando diversi profili per sostituire Matias Vecino e Borja Valero, in uscita al termine della stagione.

Oltre al solito Vidal, al sogno Kanté e all’opportunità Ndombelé, torna in auge il francese Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il club bavarese è interessato a Marcelo Brozovic: Inter e Bayern potrebbero, dunque, valutare l’ipotesi di uno scambio sulla falsariga di quello tra Juve e Barcellona con Pjanic e Arthur.