Inter, senti Cellino: “A Tonali ho fatto una promessa, la manterrò. Impegno preso con lui”

Con ogni probabilità, a fine stagione il Brescia saluterà Sandro Tonali. Sul giocatore c’è molto forte l’Inter, che ha un’intesa con lui, ma che deve trovare la quadra con il club biancazzurro. A confermare l’addio del classe 2000 sono le parole di Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle: «A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno», ha detto al Corriere di Brescia.