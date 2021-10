Scaroni: “Progetto stadio riparte. Si passa da 35 mln a oltre 100. Meazza? Mi chiedo come…”

Così il presidente del Milan: "Io sono contento che Sala sia stato confermato, perché potrà ripartire il progetto dello stadio"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dato importanti aggiornamenti sul futuro del nuovo stadio di Milano: "Io sono contento che Sala sia stato confermato, perché potrà ripartire il progetto dello stadio. Io ho scritto subito al sindaco per fargli le congratulazioni: mi ha risposto dicendomi che convoca noi e l'Inter per riprendere in mano il progetto. I Verdi? Spiego una cosa che per me è logica: premesso che il progetto presentato prevede la costruzione di un nuovo stadio a fianco di San Siro e che Sala ha detto che va benissimo, io non riesco a capire come si possa pensare a ristrutturare pesantemente San Siro dove si gioca due volte alla settimana.

Come facciamo ad immaginare ad un cartiere che si fermi ogni tre giorni? Una ristrutturazione di questo tipo imporrebbe di giocare in un altro stadio. Dov'è questo stadio? Non esiste. Non riesco a capire come queste buone intenzioni di ristrutturare il Meazza possano realizzarsi. Io mi auguro che i tifosi abbiano capito quanto sia centrale come progetto: è inutile avere grandi ambizioni senza avere i mezzi degli altri club. Il più importante è lo stadio: le squadre in Champions incassano più di 100 milioni dallo stadio, noi 35. Questo divario con lo stadio va colmato quanto prima".

SCUDETTO - "E' vero che bisogna inseguire i sogni, io registro con piacere che allenatore e giocatori hanno grandi ambizioni: io sono uomo di business, nel budget abbiamo scritto che dobbiamo qualificarci per la Champions. Se poi lo facciamo come primi in classifica, meglio ancora".

SUPERLEGA - "Io lo considero un progetto superato, non ci torno più. Restano i problemi che avevano portato a pensarla: dovremo trovare un'altra soluzione d'intesa con l'Uefa. Non si possono avere i grandi club che perdono sistematicamente, questo porta ad avere un problema di sistema che va dissolto".