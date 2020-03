Inter, scelto il sostituto di Lautaro? Scatto di Marotta per bruciare la folta concorrenza

L’Inter comincia a fare i conti anche con il futuro. I nerazzurri potrebbero perdere in estate Lautaro Martinez, seguito con insistenza dal Barcellona, e hanno il dovere di non farsi trovare impreparati. A tal proposito, è forte l’interesse per Pierre-Emerick Aubameyang, che ha già avvisato l’Arsenal di non avere alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. I nerazzurri lavorano da tempo sotto traccia per l’attaccante. La speranza è di anticipare la folta concorrenza rappresentata da Barcellona, PSG e Manchester United e chiudere l’affare ad un costo vantaggioso. Per Aubameyang, molto gradito ad Antonio Conte, si tratterebbe di un ritorno a Milano, città che ha sempre amato.