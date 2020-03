Barcellona, ecco l’offerta choc per Lautaro. E l’Inter può sceglierne 3 tra questi 5 top

Continuano le insistenti voci in merito al possibile trasferimento di Lautaro Martinez in Catalogna la prossima estate. I due club starebbero infatti discutendo continuamente in queste settimane per cercare di trovare la quadra in una situazione assai complessa. 150 milioni la valutazione che l’Inter fa del centravanti argentino e che troverebbe d’accordo il Barcellona, riporta SportMediaset. I catalani sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di base fissa più 3 giocatori in una piccola rosa di 5. Lo scrive Sport, lo confermano gli addetti ai lavori. Antonio Conte potrebbe quindi avere Arturo Vidal e due tra Todibo, qualora non venisse riscattato dallo Schalke, Alena, Arthur e Semedo.