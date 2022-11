La scelta di Inzaghi che ha permesso all’Inter di svoltare. Un dettaglio va sottolineato

All'inizio della stagione, Simone Inzaghi aveva sperimentato diversi assetti, intercambiando anche diversi uomini tra una partita e l'altra. Poi il tecnico nerazzurro ha trovato la chiave di volta e i risultati sono arrivati, soprattutto in Champions League. Inzaghi ha trovato l'undici iniziale che fino a questa lunga pausa ha dato più certezze a chi sta in panchina. "Un dettaglio va sottolineato. A inizio agosto non sarebbero stati questi i nomi indovinati dai tifosi, perché nei primi mesi ne sono cambiati almeno quattro", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Due per infortunio. I muscoli di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku hanno permesso a Mkhitaryan e Dzeko di prendere ritmo. Per Inzaghi sarà complicato tenere entrambi in panchina una volta recuperati appieno gli infortunati. Diverso invece il discorso su Samir Handanovic e Robin Gosens, che con prestazioni non sempre impeccabili sono stati scalzati da due compagni di squadra in evidente ascesa come Onana e Dimarco".