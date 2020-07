Inter, le scelte di Conte per la Spal: torna Eriksen, Lukaku in panchina. Due big riposano?

Dopo la vittoria contro il Torino al Meazza, l’Inter di Antonio Conte deve dare continuità ai risultati e tenere saldo il secondo posto giovedì sera contro l’ultima in classifica, la Spal. La gara del Mazza sarà un’occasione per il tecnico per far rifiatare qualche big e per riproporre Christian Eriksen dal primo minuto: “Senza Godin squalificato, possibilità per Ranocchia al centro della difesa con De Vrij dalla panchina. Eriksen verso il rilancio da titolare, alle spalle di Sanchez e Martinez, visto che Lukaku non è ancora al top e andrà con ogni probabilità in panchina. Sulla sinistra Young può riposare: pronto Biraghi. Senza Sensi e Vecino, con Barella in panchina, accanto a Brozovic ancora Gagliardini, più di Borja Valero”, scrive La Gazzetta dello Sport.