Eriksen celebra la vittoria della squadra sui social, i tifosi lo incitano: “Presto sarai…”

“Arriverà il tuo momento e sarai intoccabile”. I messaggi che i tifosi nerazzurri stanno postando sul profilo Instagram del centrocampista danese sono quasi tutti di questo tenore. Incoraggiamento e sostegno a Christian Eriksen, che ha trovato meno spazio nelle ultime partite. Ma che rimane uno dei giocatori per il quale l’aspettativa è enorme. Un’aspettativa lusinghiera. “Ben fatto ragazzi, altri tre punti importanti”, ha scritto Christian sui social per celebrare la vittoria di ieri sera contro il Torino.

“Deve mantenere certi livelli. Servono però degli equilibri, lui sta crescendo, ha capito di essere in un club ambizioso che comunque chiede. In Italia le aspettative sono alte. Più arrivi a suon di tromba più si aspettano da te. In Inghilterra ci ho lavorato e la situazione è più enjoy. Più tranquilla. Lui si impegna e sta facendo bene ma io devo fare delle scelte per il bene dell’Inter, fare cose migliori per tutte e quando scelto il giocatore non guardo dal collo in su”. Antonio Conte non ha dubbi sulle qualità del danese. Arriverà il suo momento ed è probabile che succeda quanto auspicato dai tifosi. Eriksen intoccabile.