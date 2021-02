Juventus-Inter, Conte ha le idee chiare. “Il tecnico ha già scelto chi sostituirà Vidal”

Gli errori dell’andata hanno indirizzato la semifinale di Coppa Italia, ma l’Inter non molla. La squadra di Antonio Conte ci crede e andrà a Torino martedì sera con ogni sua arma per cercare di ribaltare il 2-1 in favore della Juventus. E il tecnico nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già le idee chiare su chi mandare in campo all’Allianz Stadium.

Le scelte di Conte

“In campo andranno dunque Handanovic e il solito terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni – spiega la Rosea -. A destra torna Hakimi, squalificato all’andata come Lukaku, mentre l’unico ballottaggio riguarda la fascia sinistra. Perisic e Young (ma non va dimenticato Darmian, mentre D’Ambrosio è ancora in ritardo di condizione dopo un mese in infermeria) si giocano una maglia.

Con Barella e Brozovic intoccabili, sul centro sinistra ci sarà Gagliardini. Vidal infatti è squalificato, al pari di Sanchez, e ha pure un trauma contusivo al ginocchio, rimediato venerdì a Firenze. Proverà a recuperare per la Lazio, ma Gagliardini dà ampie garanzie sia in copertura sia negli inserimenti in area. Davanti scontato l’utilizzo della LuLa, con Sensi, Eriksen e Pinamonti uniche armi offensive da spendere a gara in corsa”.