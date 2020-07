E’ sempre Juve-Inter: scudetto in palio. I calendari a confronto della volata: quante insidie

E’ sempre Juventus-Inter. Ancora una volta. In palio lo scudetto 2019-20. Ovviamente, come ricordato ieri da Antonio Conte, è tutto in mano ai bianconeri. In mezzo ai tanti rimpianti dei nerazzurri per i punti persi contro Sassuolo, Bologna e Verona, si incastrano quei sei punti di vantaggio che, a cinque giornate dalla fine, sono un bottino abbastanza rassicurante per Sarri e i suoi, a cui bastano 9 punti per essere certi matematicamente del titolo. Ma non è ancora tutto scritto.

Perché la Juventus ha dimostrato di essere in un momento di forma tutt’altro che esaltante. A dimostrarlo le ultime partite, in cui la capolista ha concesso nove gol ed è riuscita a strappare soli due punti contro Milan, Atalanta e Sassuolo. Lunedì c’è Juventus-Lazio, non esattamente la partita più facile del mondo. Certo, dall’altra parte l’Inter non può abbassare la guardia, dato che è attesa dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Come si evince da queste sfide, il calendario sarà fondamentale nella corsa scudetto. Ecco, allora, il confronto degli impegni che attendono le due squadre:

“Giornata 34: Roma-Inter (19/7), coi nerazzurri senza gli infortunati Barella, Sensi e Vecino; Juventus-Lazio (20/7), tra i campioni d’Italia sarà assente Bernardeschi per squalifica. Giornata 35: Inter-Fiorentina (22/7); Udinese-Juventus (23/7). Giornata 36: Genoa-Inter (25/7); Juventus-Sampdoria (26/7). Giornata 37: Inter-Napoli (28/7); Cagliari-Juventus (29/7). Giornata 38: Atalanta-Inter (2/8); Juventus-Roma (2/8)“.

(Fonte: gazzetta.it)