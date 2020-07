Inter, il secondo posto vale zero? Repubblica: “Non solo più soldi, influisce anche su…”

Il secondo posto in campionato è davvero così inutile come sostiene Antonio Conte? Il tecnico nerazzurro ha fatto discutere parlando di un piazzamento “che non mi cambia la vita” e che “non ha alcun significato”.

In realtà, qualche significato, economico e tecnico, il secondo posto ce l’ha.

“La verità è che a Conte arrivare secondo interessa eccome. E anche alla società. Il secondo posto porta soldi, influisce nella determinazione delle fasce per la Champions, e soprattutto resta negli annali. L’Inter non arriva seconda da nove anni. Ha concluso sempre quarta nel biennio di Spalletti. Ripetere la stessa performance dell’allenatore di Certaldo, dopo i milioni spesi dall’Inter sul mercato, non sarebbe certo un successo. Ma l’ex ct sa che il secondo posto non è scontato, quindi mette le mani avanti”, scrive oggi Repubblica.

TOGLIERE PRESSIONI PER L’EUROPA LEAGUE

“Poi ci sarà l’Europa League, e per l’Inter sarà il caso di concentrarsi su quella. Ma Conte, che pure sta preparando la competizione con il solito enorme impegno, quando gli si chiedono gli obiettivi futuri già rilancia: “Dobbiamo tornare a giocarci lo scudetto”. Come dire: anche se la coppa non dovessimo vincerla, non sarebbe un dramma. Non è quello che pensa, ma è il messaggio che vuole far passare. È il suo modo per evitare di “mettere le mani dietro dopo, perché fa male”.