Repubblica – Conte alla Boniperti, ha tirato fuori la sua juveninità. Poteva citare altre Inter e invece…

Chi arriva secondo è solo il primo dei perdenti. Hanno fatto ovviamente discutere le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di Inter-Fiorentina. Repubblica le commenta così.

“Nella dichiarazione di Conte sul “primo dei perdenti” c’è tutta la sua juventinità. L’ex capitano bianconero, poi allenatore dei tre scudetti di fila, è stato cresciuto secondo l’insegnamento di Boniperti: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. E in questo finale di stagione agrodolce, Conte alla Juve pensa molto. Ne parla di continuo. L’ultima volta lo ha fatto alla vigilia della partita contro i viola di Iachini: “Penso sia giusto che l’Inter guardi alla Juventus, che è la squadra migliore”. A Liverpool, Jurgen Klopp ha studiato la storia del club in maniera maniacale, e non c’è conferenza stampa in cui non citi un campione del passato, un aneddoto legato ad Anfield, un dio dell’Olimpo dei Reds. Allo stesso modo, Conte avrebbe potuto citare come modello per l’Inter del futuro quella del Triplete, la formazione di Herrera o quella del Trap. Invece no: “Come la Juve”.”