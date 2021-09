I segnali di Handanovic spingono l’Inter a guardarsi attorno. Novità già a gennaio?

Tornano in primo piano le riflessioni sul futuro della porta nerazzurra dopo i gol incassati contro l'Atalanta

Il Corriere dello Sport di oggi spiega: "Il numero uno sloveno - ieri difeso da uno striscione della Curva - è in grado ancora di essere un muro invalicabile, ma capitano con sempre maggiore frequenza le giornate in cui il livello della sua prestazione si abbassa. I primi significativi segnali in questo senso si erano già registrati l’anno scorso, tanto da spingere l’Inter a guardarsi attorno. La ricerca ha prodotto un accordo con Onana, portiere camerunense dell’Ajax con contratto in scadenza il prossimo giugno. Attualmente è squalificato, ma il club olandese non pare disposto a rimetterlo in squadra senza un rinnovo del contratto. E allora attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. L’Inter, infatti, ha ancora un posto da extracomunitario libero e non sarebbe una sorpresa se provasse ad anticipare l’ingaggio di Onana già a gennaio".