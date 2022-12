Inter, segnali preoccupanti dall’attacco: un rinforzo a gennaio diventa necessario

La soluzione è tanto semplice quanto ovvia: l'Inter, se vorrà puntare in alto, non può esimersi dal trovare un rinforzo per l'attacco

Fabio Alampi

Nel giorno del ritorno ad Appiano Gentile dei calciatori non impegnati al Mondiale, l'Inter si ritrova a fare i conti con la situazione tutt'altro che florida del proprio attacco. Al momento, a disposizione di Inzaghi, c'è il solo Edin Dzeko, oltre ai vari ragazzi della Primavera, da Carboni a Curatolo, da Zuberek a Iliev. E dal Qatar non sono arrivate notizie confortanti.

Correa non ha fatto neanche in tempo a partire a causa dell'ennesimo infortunio, Lukaku è stato protagonista in negativo dell'eliminazione del Belgio, Lautaro non ha ancora segnato e ha perso il posto da titolare in favore di Alvarez.

Notizie che non avranno di certo fatto sorridere staff tecnico e dirigenza nerazzurri, che a un mese dalla riapertura del mercato si ritrovano a fare i conti con uno scenario non ottimale.

Rinforzo necessario, serve un sacrificio — La soluzione è tanto semplice quanto ovvia: l'Inter, se vorrà puntare a rientrare in corsa per lo scudetto e a recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione, non può esimersi dal trovare un rinforzo per il reparto offensivo già a gennaio. Per questo motivo un'occasione come Marcus Thuram va colta al volo, proprio come fatto con Eriksen 2 anni fa: a giugno sarà troppo tardi, con il rischio di perdere sia il giocatore che punti preziosi nei prossimi mesi, a maggior ragione se Lukaku e Correa dovessero continuare ad avere problemi fisici, se Dzeko dovesse accusare un calo fisiologico o se Lautaro dovesse tornare dal Mondiale con scorie psicologiche.

Un sacrificio anticipato può avere effetti positivi sul presente e sul futuro: l'Inter lo sa, ora è solo questione di trovare una soluzione.