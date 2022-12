FCIN1908 / Inter, Lukaku non andrà a Malta. Ecco chi non parte con la squadra

Il centro sportivo di Appiano Gentile è tornato a ripopolarsi nella giornata di oggi. Simone Inzaghi è stato il primo ad arrivare e dopo di lui, poco a poco, sono arrivati i giocatori non impegnati nel Mondiale in Qatar. Qualcuno come Bastoni e Mkhitaryan già per il pranzo facoltativo, altri nel primissimo pomeriggio. Il gruppo ha ripreso ad allenarsi oggi pomeriggio. In programma domani c'è una doppia seduta, poi domenica pomeriggio il gruppo partirà per Malta. Come appreso da FCINTER1908, i giocatori non si fermeranno in ritiro ad Appiano ma saranno liberi di tornare - stasera e domani sera - a casa dalle loro famiglie.