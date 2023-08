Sensi, addio all’Inter sicuro: il peso a bilancio e le cifre per la cessione. Due piste

Nonostante un ottimo precampionato, che ha fatto tornare alla mente le grandi giocate dei suoi primi mesi interisti, per Stefano Sensi all'Inter non c'è posto

Nonostante un ottimo precampionato, che ha fatto tornare alla mente le grandi giocate dei suoi primi mesi interisti, per Stefano Sensi all'Inter non c'è posto per il futuro. Il club nerazzurro, come riporta calciomercato.com, ha infatti già deciso di cederlo. Un addio sicuro, nonostante qualche lampo in memoria dei vecchi tempi. Ecco il punto della situazione: