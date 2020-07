Sensi: “Inter gruppo compatto, tutti fondamentali. Con Conte concentrazione al massimo”

Il protagonista del matchday programme della sfida tra Inter e Napoli è Stefano Sensi. Il centrocampista dovrebbe tornare disponibile per l’Europa League, tornerà in gruppo dopo Bergamo.

INTER – “Ho sempre creduto nelle mie potenzialità, ma c’è molta soddisfazione nel guadagnarsi un traguardo come l’Inter un pezzetto dopo l’altro: ti fa capire che te lo sei meritato. Non mi aspettavo un inizio così, ma soprattutto non mi aspettavo di vedere i tifosi da subito indossare la maglia con il mio nome: è qualcosa che mi fa venire la pelle d’oca, non mi era mai successo di sentire così tanto affetto”.

CONTE – “Ho sempre pensato di essere un giocatore da calcio spagnolo, per qualità e statura. Il mister con il suo modo di giocare mi ha fatto capire che posso essere adatto per un calcio a 360 gradi. E che l’applicazione è fondamentale. Con Conte in panchina aumenta la concentrazione: lui ti fa vivere tutta la tensione positiva della partita. Il match del Camp Nou per qualità e intensità e situazioni di gioco è stato il quadro perfetto del lavoro che facciamo in settimana”.

GRUPPO – “Mi piacciono le serie tv come la Casa di Carta, Power, Vis a Vis, ma penso anche tanto al mio lavoro, alle situazioni di gioco e di allenamento. Siamo un gruppo compatto e lavoriamo per un unico obiettivo: in questa squadra sono davvero tutti fondamentali”.