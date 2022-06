Sensi, doppio contatto Inter-Fiorentina: i tempi. Sì del giocatore, ma a una condizione

Il centrocampista non rientra nei piani del club nerazzurro. La Fiorentina ha mostrato molto interesse

Dopo il prestito alla Sampdoria, Stefano Sensi è tornato all'Inter. Ma il centrocampista, come svelato da FcInter1908.it, non rientra nei piani del club nerazzurro. Oltre il Monza, c'è anche la Fiorentina che mostrato interesse nei confronti del centrocampista.

Secondo quanto riporta La Nazione, ci sono già state due occasioni di contatto tra Inter e Fiorentina. L’operazione sarebbe comunque svincolata da quelle eventuali per Pinamonti e Milenkovic. Il centrocampista si è detto disposto a lasciare Milano ma a titolo definitivo. Se l'operazione dovesse andare in porto, avverrà in tempi brevi perché Italiano avrebbe chiesto almeno tre/quattro rinforzi prima del ritiro di Moena.