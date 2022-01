Sky – Sensi, Inter prende tempo. Lui non ha cambiato idea: Samp ottimista

Il giocatore è in standby. Si attendono gli esami di Correa e una risposta definitiva dovrebbe arrivare entro lunedì

L'Inter si prende qualche giorno di tempo prima di lasciar partire Stefano Sensi . A Skysport, Gianluca Di Marzio ha spiegato che il club nerazzurro non ha cambiato definitivamente idea sulla partenza in prestito del giocatore. La società interista ha chiesto alla Samp una pausa di tre-quattro giorni.

La società blucerchiata resta fiduciosa: ci sono stati oggi diversi contatti con la dirigenza interista e con il calciatore che non si è tirato indietro. Ha ribadito la volontà di andare a Genova per avere lo spazio non avuto a Milano. Domani sono attesi gli esami di Correa. Dopodiché verrà fatta un'ulteriore valutazione che lunedì porterà ad una decisione definitiva sul centrocampista. La volontà del calciatore di trasferirsi fa in modo che il club blucerchiato conservi ottimismo rispetto alla conclusione dell'affare.