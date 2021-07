CM – Anche Sanchez sulla lista d’addio: “Inter irritata con Alexis. Sondaggio per Vidal”

Ingaggi pesanti e condizioni fisiche non sempre ottimali. L'Inter si interroga sul futuro di Alexis Sanchez e Arturo Vidal

Ingaggi pesanti e condizioni fisiche non sempre ottimali. L'Inter si interroga sul futuro di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, attualmente impegni in Copa America con il Cile. Scrive calciomercato.com:

"Ma le spine più appuntite arrivano dalla coppia cilena formata da Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il primo è stato un vero e proprio flop, il secondo ha fatto arrabbiare la società per esser sceso in campo con il Cile in condizioni fisiche precarie. L’Inter vorrebbe liberarsi presto dei loro ingaggi piuttosto pesanti ma, al momento, solo il Flamengo ha fatto un sondaggio per l’ex Juventus".