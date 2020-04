Sensi, riscatto rimandato di un anno? L’Inter valuta, con il Sassuolo si parla anche di…

Dopo un inizio di stagione sorprendente, il cammino di Stefano Sensi con la maglia dell’Inter ha subito un forte rallentamento, causato dai numerosi problemi fisici che hanno condizionato il rendimento dell’ex Sassuolo. Arrivato a Milano la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza nerazzurra ha un accordo “sulla parola” con il club emiliano per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore ma, come riporta il Corriere dello Sport, gli ultimi avvenimenti extra calcio e i tanti infortuni subiti stanno facendo nascere ulteriori valutazioni.

RISCATTO RIMANDATO – “Con il Sassuolo esiste un impegno morale per il suo acquisto a titolo definitivo: per il quale, il club di viale della Liberazione deve tirare fuori 27 milioni di euro. Inutile nascondere che i tatti intoppi di natura fisica qualche dubbio l’abbiano sollevato. E, a quei dubbi, si è aggiunta anche la crisi provocata dal coronavirus. Insomma, sborsare quella cifra, per l’Inter, adesso appare più complicato. Ma i gentlemen agreement, seppur non scritti, si rispettano e quindi in casa nerazzurra si sta studiando un percorso alternativo. Vale a dire chiedere al Sassuolo di prolungare il prestito per un’altra stagione, rinviando il riscatto definitivo di Sensi nel 2021“.

TERZO NOME – “L’Inter ha intenzione di affrontare anche altri discorsi con il Sassuolo. La crescita di Locatelli, infatti, non è passata inosservata. E il 22enne centrocampista sbocciato nel Milan è ormai uno dei pilastri dell’impianto disegnato da De Zerbi. Significa che per lui è vicino il balzo in una grande squadra. E’ vero che ci è nato dentro una big, ma ora ci tornerebbe con profilo e prospettive differenti. Insomma, il club nerazzurro medita di realizzare la terza “pesca” nell’acquario neroverde, dopo quelle di Politano, nell’estate 2018, e appunto Sensi“.