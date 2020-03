TS – Inter, idea Locatelli per il centrocampo: ok di Marotta per 4 motivi. E il Sassuolo…

Dopo Politano e Sensi, l’Inter potrebbe comprare ancora dal Sassuolo: questa volta il nome è quello di Manuel Locatelli. A riportarlo è Tuttosport che sottolinea come l’ex Milan abbia mostrato grandi doti agli ordini di De Zerbi e sia pronto al grande salto. L’amicizia ormai datata tra i due AD Marotta-Carnevali è un’ulteriore conferma del fatto che la trattativa possa prendere piede, a maggior ragione visto che i due club devono anche discutere del riscatto di Sensi.

Per Tuttosport, il centrocampista classe ’98 può ricoprire il ruolo di vice-Brozovic ma anche di jolly a centrocampo e, proprio per questo, potrebbe andare a sostituire Borja Valero che è in scadenza di contratto. “Locatelli ha tutto per essere un giocatore per il progetto che ha in testa Marotta: è italiano, di prospettiva, un ingaggio ancora basso e una valutazione (25 milioni) abbordabile per un giocatore che deve soprattutto dare profondità alla rosa. Un’ottima alternativa a Tonali che costa il doppio e su cui la Juve è più avanti che però sa già cosa significa giocare a San Siro e indossare una maglia che pesa un quintale sulle spalle“, chiosa Tuttosport.