Sky – Inter, nuovo stop per Sensi: risentimento muscolare. Esami nelle prossime ore

Prosegue la stagione sfortunata di Stefano Sensi. Come riferisce Sky Sport, il centrocampista marchigiano dell’Inter ha rimediato un nuovo infortunio nell’allenamento di questa mattina nel ‘Suning Training Centre‘ di Appiano Gentile.

“Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della partita contro la Sampdoria. Sensi si è fermato oggi: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Il calciatore verrà sottoposto a esami tra la giornata di oggi e quella di domani. Da capire i tempi di recupero“.

Un’annata complicata per l’ex Sassuolo: “Dopo un ottimo inizio con i gol contro la Sampdoria e il Lecce, da ottobre si è fermato più volte: il problema agli adduttori, la ricaduta il mese successivo; il polpaccio a gennaio e il problema al piede a febbraio“.

(Fonte: Sky Sport)