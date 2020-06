Sensi, riscatto chiuso tempo fa: ad agosto tutto ufficiale. “Ecco le cifre definitive”

Un’operazione definita già da molto tempo, grazie a un gentlemen agreement stipulato tra le due società, frutto di un ottimo rapporto tra le parti. Inter e Sassuolo hanno ormai da tanto chiuso virtualmente l’operazione di mercato che sancirà il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Sensi in nerazzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, ad agosto arriverà l’ufficialità dell’operazione, che costerà all’Inter 30 milioni complessivi:

“Come premesso, sul conto di Sensi non esistono dubbi. Tra Inter e Sassuolo esiste un gentlemen agreement per cui il centrocampista sarà nerazzurro a titolo definitivo, in cambio di 27 milioni di euro, dopo i 3 versati per il prestito“.

(Fonte: Corriere dello Sport)